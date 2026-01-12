12 Ocak Pazartesi Hava Durumu: 41 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm Verildi! Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, ülke genelinde 41 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bu süreçte, vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve buzlanma gibi risklere karşı en üst düzeyde tedbirli olması isteniyor.

Hava tahmin raporuna göre, Van, Iğdır ve Kuzey Ege kıyıları ile Çanakkale dışındaki tüm bölgelerde yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışlar; kıyı şeritlerinde ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak şeklinde görülürken, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışına dönüşecek. Özellikle Doğu Akdeniz hattı, Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında yağışların yerel olarak çok daha şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın hızı da günlük hayatı olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşacak. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden esecek rüzgarların yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyden kuvvetli fırtına esmesi öngörülüyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkabilecek olan bu fırtına nedeniyle; ağaç devrilmesi, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlara karşı dikkatli olunması vurgulanıyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde görülecek buzlanma ve don olayları sürücüleri zor durumda bırakabilir. Bununla birlikte, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dik yamaçlardaki kar örtüsünün çığ tehlikesi oluşturduğu bildirildi. Adana’dan Samsun’a, Konya’dan Trabzon’a kadar uzanan 41 illik geniş listede yer alan tüm vatandaşların, yetkililerin yapacağı anlık uyarıları takip etmesi büyük önem taşıyor.

Sarı kodla uyarı yapılan iller şu şekilde: Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.