12 Ocak Pazartesi Hava Durumu: 41 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm Verildi! Yoğun Kar Yağışı Geliyor
Türkiye genelinde dondurucu soğuklar ve sert hava koşulları etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tam 41 şehir için 'sarı kodlu' alarm verirken; kar yağışı, fırtına ve sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik uyarıların ardından THY, AJet ve Pegasus’ta toplamda 124 uçuşun iptal edildiği kentte, yolcuların havalimanına gitmeden önce sefer durumlarını kontrol etmeleri isteniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, yeni haftaya dondurucu soğukların ve şiddetli hava olaylarının etkisi altında giriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın