12 Ocak Pazartesi Hava Durumu: 41 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm Verildi! Yoğun Kar Yağışı Geliyor

12 Ocak Pazartesi Hava Durumu: 41 Şehir İçin Sarı Kodlu Alarm Verildi! Yoğun Kar Yağışı Geliyor

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.01.2026 - 07:50

Türkiye genelinde dondurucu soğuklar ve sert hava koşulları etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tam 41 şehir için 'sarı kodlu' alarm verirken; kar yağışı, fırtına ve sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik uyarıların ardından THY, AJet ve Pegasus’ta toplamda 124 uçuşun iptal edildiği kentte, yolcuların havalimanına gitmeden önce sefer durumlarını kontrol etmeleri isteniyor.

Türkiye, yeni haftaya dondurucu soğukların ve şiddetli hava olaylarının etkisi altında giriyor.

Türkiye, yeni haftaya dondurucu soğukların ve şiddetli hava olaylarının etkisi altında giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, ülke genelinde 41 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bu süreçte, vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve buzlanma gibi risklere karşı en üst düzeyde tedbirli olması isteniyor.

Hava tahmin raporuna göre, Van, Iğdır ve Kuzey Ege kıyıları ile Çanakkale dışındaki tüm bölgelerde yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışlar; kıyı şeritlerinde ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak şeklinde görülürken, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışına dönüşecek. Özellikle Doğu Akdeniz hattı, Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında yağışların yerel olarak çok daha şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın hızı da günlük hayatı olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşacak. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden esecek rüzgarların yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyden kuvvetli fırtına esmesi öngörülüyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkabilecek olan bu fırtına nedeniyle; ağaç devrilmesi, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlara karşı dikkatli olunması vurgulanıyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde görülecek buzlanma ve don olayları sürücüleri zor durumda bırakabilir. Bununla birlikte, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dik yamaçlardaki kar örtüsünün çığ tehlikesi oluşturduğu bildirildi. Adana’dan Samsun’a, Konya’dan Trabzon’a kadar uzanan 41 illik geniş listede yer alan tüm vatandaşların, yetkililerin yapacağı anlık uyarıları takip etmesi büyük önem taşıyor.

Sarı kodla uyarı yapılan iller şu şekilde: Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
