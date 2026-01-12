İstanbul’da Kar Yağışı ve Fırtına Alarmı: THY, AJet ve Pegasus İstanbul Uçuşlarını İptal Etti

12 Ocak Pazartesi günü için yapılan meteorolojik uyarıların ardından toplanan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), havaalanlarındaki uçuş kapasitelerini düşürme kararı aldı. Bu önlemler neticesinde, Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketleri İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli toplam 124 seferini programdan çıkardığını duyurdu.

Hava ulaşımında en çok uçuşunu iptal eden kurum Türk Hava Yolları oldu. Şirketin Basın Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı toplam 54 uçuşun hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Benzer şekilde Pegasus Hava Yolları da operasyonel güvenliği korumak adına 46 seferini iptal ettiğini açıklarken, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden operasyon yürüten AJet firması ise 24 uçuşunu listelerden kaldırdı.

Uzmanlar, fırtına ve kar yağışının ulaşım ağındaki riskleri artırması nedeniyle stratejik bir zorunluluk haline gelen bu iptaller karşısında yolcuları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Seyahat planı olan vatandaşların, evden çıkmadan önce mutlaka ilgili havayolu şirketlerinin mobil uygulamalarını ve resmi internet sitelerini takip etmeleri, müşteri hizmetleri üzerinden uçuşlarının güncel durumunu teyit etmeleri büyük önem arz ediyor. Yetkililer, havalimanlarındaki olası yığılmaları önlemek adına seferi kesinleşmeyen yolcuların terminal binalarına gelmemesi gerektiğini hatırlatıyor.