onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Kar Yağışı ve Fırtına Alarmı: THY, AJet ve Pegasus İstanbul Uçuşlarını İptal Etti

İstanbul’da Kar Yağışı ve Fırtına Alarmı: THY, AJet ve Pegasus İstanbul Uçuşlarını İptal Etti

THY
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.01.2026 - 07:26

İstanbul’u etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları ve fırtına, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. Meteorolojik uyarıların ardından THY, AJet ve Pegasus’ta toplamda 124 uçuşun iptal edildiği kentte, yolcuların havalimanına gitmeden önce sefer durumlarını kontrol etmeleri isteniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da etkisini gösteren dondurucu Sibirya kökenli hava dalgası ve beraberinde gelen şiddetli kar yağışı, kentin hava trafiğini durma noktasına getirdi.

İstanbul’da etkisini gösteren dondurucu Sibirya kökenli hava dalgası ve beraberinde gelen şiddetli kar yağışı, kentin hava trafiğini durma noktasına getirdi.

12 Ocak Pazartesi günü için yapılan meteorolojik uyarıların ardından toplanan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), havaalanlarındaki uçuş kapasitelerini düşürme kararı aldı. Bu önlemler neticesinde, Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketleri İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli toplam 124 seferini programdan çıkardığını duyurdu.

Hava ulaşımında en çok uçuşunu iptal eden kurum Türk Hava Yolları oldu. Şirketin Basın Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı toplam 54 uçuşun hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Benzer şekilde Pegasus Hava Yolları da operasyonel güvenliği korumak adına 46 seferini iptal ettiğini açıklarken, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden operasyon yürüten AJet firması ise 24 uçuşunu listelerden kaldırdı.

Uzmanlar, fırtına ve kar yağışının ulaşım ağındaki riskleri artırması nedeniyle stratejik bir zorunluluk haline gelen bu iptaller karşısında yolcuları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Seyahat planı olan vatandaşların, evden çıkmadan önce mutlaka ilgili havayolu şirketlerinin mobil uygulamalarını ve resmi internet sitelerini takip etmeleri, müşteri hizmetleri üzerinden uçuşlarının güncel durumunu teyit etmeleri büyük önem arz ediyor. Yetkililer, havalimanlarındaki olası yığılmaları önlemek adına seferi kesinleşmeyen yolcuların terminal binalarına gelmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın