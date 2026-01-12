onedio
Bankacılıkta Yeni Dönem Başlıyor: 3 Banka Birleşiyor, Tek Banka Olarak Hizmet Verecekler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.01.2026 - 08:32

Türkiye Varlık Fonu, bünyesindeki kamu katılım bankalarını tek bir dev marka altında birleştirmek için çalışmalara başladı. Sektörde dengeleri değiştirecek bu hamleyle Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım, bu yıl içinde yeni bir isimle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bünyesindeki katılım bankalarını tek bir merkezden yönetmek amacıyla büyük bir konsolidasyon sürecini başlattı.

Türkiye genelinde geniş bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarıyla birlikte, faaliyetlerine Şubat ayında başlaması planlanan Halk Katılım Bankası’nın bu yıl içerisinde tek bir çatı altında birleştirilmesi hedefleniyor. Planlanan bu operasyonla birlikte üç ayrı kurum, yeni bir marka ve isim alarak faaliyetlerini tek bir elden yürütecek.

Son dönemde portföyündeki şirket sayısını artıran Türkiye Varlık Fonu, 'faizsiz bankacılık' olarak da bilinen katılım bankacılığı alanındaki verimliliği artırmayı amaçlıyor. Bu stratejik adımda, yaklaşık altı yıl önce hayata geçirilen ve kamu sigorta şirketlerini 'Türkiye Sigorta' ismiyle bir araya getiren başarılı model örnek alınacak. Kamu katılım bankalarının güç birliği yapmasıyla, sektördeki rekabet gücünün artırılması ve operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi planlanıyor.

Finansal işlemlerini faizsiz bankacılık prensiplerine göre yürüten vatandaşları yakından ilgilendiren bu değişim, müşteri hakları açısından herhangi bir kayba yol açmayacak. Mevcut bankaların müşterileri, tüm birikimleri ve varlıklarıyla birlikte otomatik olarak yeni kurulacak çatı bankaya devredilecek. Müşterilerin halihazırda devam eden finansal sözleşmeleri, taahhütleri ve her türlü bankacılık işlemi, yeni isimle hizmet verecek olan bankada da aynı şartlarla geçerliliğini koruyacak.

