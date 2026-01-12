Ankara’nın Karanlık Yerleri: Kız Çocukları Gece Kulüplerinde Zorla Çalıştırılıyor, Fuhuşa Zorlanıyor!

“Ankara’da, geçen yıl 15 Aralık’ta kadınları fuhuşa sürükledikleri iddia edilen 11 gece kulübü basıldı. Gözaltına alınan 81 kişiden 60’ı tutuklandı.

Bu haber İstanbul’da ‘Kütüphane’ye ve ‘Bebek Otel’e yapılan baskın kadar ilgi ve dikkat çekmedi.

Kimse ihbarcıları ve şikayetçileri merak etmedi.

İki ihbarcı da kız çocuğu

E., 2011 doğumlu.

İlkokul sekizden terk.

Geçen eylülde Emniyet’e başvurmuş.

Emniyet çocuğu Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yönlendirmiş.

E., 26 Eylül 2025’te kuruma kabul edilmiş.

İkinci çocuğun adı, N.

2010 doğumlu.

Liseden terk.

16 Ekim 2025’te kabul edilmiş.

Ortak noktaları B. adlı gece kulübünde çalıştırılmak.

Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Değerlendirme Birimi’nde 17 Ekim 2025’te ifadeleri alındı.

Görüşme raporunda ‘çocukların anlattıklarına göre’ bölümünde şu bilgilere yer veriliyor:

5000 TL’ye fuhuş: “B. adlı gece kulübünde ücretsiz yeme içme ve alkol kullanma imkanlarıyla süreç başlıyor. Bu imkanlar 18 yaş altı kızlara özel. Kızsanız ve buraya gider yer, içer, oynarsanız para alınmıyor. Sonra iş teklifi alıyoruz. ‘Çok güzelsin, çalışmanı isteriz’ deniyor. Dans, garsonluk, konsomatrislik, striptiz dansı, direk dansı gibi işlerde iş hayatımız başlıyor. Sigortamız olmuyor. Günlük 2000 TL alıyoruz. Akşam 8’den sabah 5’e kadar çalışıyoruz. Bahşişler bize kalıyor. İlerleyen süreçte fuhuş teklifi geliyor. Masasında oturduğumuz kişiler bizi beğenirse patronla iletişime geçiyor. Patron ‘Bu adamla dışarı çık, birlikte ol, sana 5000 TL ödenecek’ diyor. 2500 TL’yi mekanda alıyoruz. 2500 TL’yi iş bitimi. Paranın yarısı mekanda kalıyor. Bu iși yapmak zorundayız. Cinsel ilişki teklifini reddedersek işten atılıyoruz. Bu işin bir parçası.

Polisten kaçış kapısı: Mekan tek katlı. Kapıdan girdikten sonra yanda siyah duvar var. O duvar depoya açılıyor. Depodan dışarı çıkılıyor. İçeride kulüp ışıkları var. Polis geldiğinde ışıklar sönüyor. Beyaz ışıklar yanıyor. Kaçmamız gerektiğini bundan anlıyoruz. Kulübün içinde kaçış alanı var. Buradan dışarı çıkıyoruz.

Mekanda uyuşturucu satılıyor: İçeride uyuşturucu satılıyor. Kokain, şeker (ecstasy), meth (metanfetamin), lylica satılıyor. Bir masadaki kişiler müşteri gibi davranıp torbacılık yapıyor.

B.’de 10-15 kız çalıştırılıyor: B.’nin sahiplerinden birinin adı, Ç. Her şeyle ilgilenen kişidir. 16 yaşında K. ve E. ile ismini hatırlamadığımız 10-15 küçük kız orada çalışıyor.

En az altı kulüp: B. dışında G., İ., P., ve B. isimli mekanlarda küçük kızlar çalıştırılıyor. G.’de de kızların fuhuşa zorlandığına şahit olduk. A. ve P. uyuşturucu ağırlıklı.

Tokatçılık ve Çat Çat: B. fuhuşa başlangıç mekanı. B.’de patron bizleri ‘Tokatçı’ tabir edilen kişilerle tanıştırıyor. Birisi Ş.G.’dir. G. adlı kulübün sahibidir. Tokatçılık kızlar arasında ‘Çat çat’ diye bilinen iştir. Bu iși P.’nin sahibi B.K. de yapar. ‘Çat Çat’ konumculuk olarak tabir edilir. Ekip bizlere adres ayarlar. Fuhuş ve seks yapılacakmış gibi taksiler götürür. Amaç seks yapmadan dolandırıcılık yaparak kişinin parasını almaktır.

WhatsApp’tan görüşme: WhatsApp’tan fuhuş yapmak isteyenlerle mesajlaşıyorlar. Profilde kız fotoğrafı var. Hatlar başkalarının üzerine. Yabancı ülke numaraları. Randevu ayarlanır, pazarlık yapılır. Gecelik 8000 TL artı taksi ücreti, 10.000 TL bir kız için anlaşma yaparlar. Anlaşmalı taksi bizi konuma götürür. Buna ‘abone taksi’ denir. İçeri gireriz. Parayı İBAN yoluyla ya da nakit alırız. Para hesaba geçince Ş.G. veya B.K. telefon açar. ‘Aşağıdayız, in aşağı, hesabı kontrol et’ der. Adam evinin önünde bekleyen olduğu korkusuyla inmemize izin verir. Taksiye biner, kaçarız. Parayı alıp başka işe gideriz. Bir gecede 10-15 konuma gidilir. Çok fazla talep gelir. Konumlar arasında gezerken dinlenmek için işkembecide buluşulur. Anlaşmalı üç taksi durağı var.

Antalya ve Mersin’den iş teklifi: Ülkedeki bütün tokatçılar birbirini tanır. Bazen Antalya ve Mersin’e gitme ve birkaç gün tokatçılık yapma teklifi gelir. Bunun sebebi oradaki kızların talebi karşılayamamasıdır.

Rüşvetle kimlik: Fuhuş, tokatçılık, kulüpte çalışmak için reşit bir kimliğe ihtiyaç oluyor. Kimlikler nüfus müdürlüklerinde anlaşmalı elemanlar üzerinden elde ediliyor. Kendi resmin olan çipli kimlik veriliyor. Kimlikte 15 yaşında olsan da 25 gözüküyorsun. Bu işler için 500 TL ödeniyor. Mamak Nüfus Müdürlüğü’nde M.C.A., Keçiören Nüfus Müdürlüğü’nde Y., Altındağ Nüfus Müdürlüğü’nde A.R.K. isimli memurlar kimlik çıkarma işlemlerini rüşvet karşılığında yapmaktadırlar.

‘Panel’le şantaj: Panel adlı bir uygulama var. Telegram’dan link gelir. Linki tokatçı B.K. bize atar. Aylık ücreti varmış. Bu ücret onlar tarafından ödenir. Haftalık ücret ödenince internette yazışılan kişilerin gerçek ismini ve soyadını öğrenmek yeterli. Uygulama bu kişilerin adres, çocuk, eş, aile, bütün bilgilerini, TC’lerini veriyor. Bu kişilerden tehdit ve şantajla fazla para alınıyor.

‘Sistemde yüzlerce kız var’

Görüşme raporunun değerlendirme ve sonuç bölümünde N.’nin şebekenin eline yeni düştüğü, içerideki sistemi bildiği ancak dışarıdaki bağlantılara hakim olmadığı ifade ediliyor.

E.’nin bir yıldır bu işte olduğu belirtilerek, “Sistemin içerisinde yüzlerce kızın olduğunu, herkesin korktuğu için sesini çıkarmadığını ifade etmişlerdir” deniyor.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, rapor üzerine 22 Ekim 2025’te savcılığa yazı yazarak, “E.’nin iddiaları doğrultusunda 18 yaş altı birçok çocuğun fuhuş sektöründe kullanıldığına dair iddiaların ciddi boyutta olduğunu” bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ailelerinin yanındayken kulüplerde çalışmaya itilen E. ve N.’nin koruma altına alındığını söylüyor. Yetkililer suç duyurusu sonrası 11 gece kulübünün basılıp kapatıldığını, 60 kişinin tutuklandığını anlatıyor.”