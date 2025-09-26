onedio
Uzman Doktor Adayı, TUS'u Geçince Tüm Köye Döner Ismarladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2025 - 18:47

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başarılı geçen bir uzman doktor adayı, sınavın ardından tüm köye döner dağıttı. Köyde TUS hayrı gerçekleştiren doktorun o anları sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye’de hekimlerin mesleki yolculuğundaki en kritik ve en zorlu eşiklerden biri olarak bilinir.

Aylarca süren yoğun bir çalışma temposu, uykusuz geceler ve büyük bir psikolojik mücadele gerektiren bu sınavı kazanan genç bir uzman doktor adayı, başarısını unutulmaz bir jestle kutladı.

Başarılı olduğu haberi aldıktan sonra memleketine dönen uzman doktor adayı, köy halkına teşekkür ve hayır amacıyla dev bir döner ziyafeti verdi. Köy meydanında kurulan tezgahta dağıtılan dönerler ile yapılan 'TUS hayrı' kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

