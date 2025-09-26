Uzman Doktor Adayı, TUS'u Geçince Tüm Köye Döner Ismarladı

Aylarca süren yoğun bir çalışma temposu, uykusuz geceler ve büyük bir psikolojik mücadele gerektiren bu sınavı kazanan genç bir uzman doktor adayı, başarısını unutulmaz bir jestle kutladı.

Başarılı olduğu haberi aldıktan sonra memleketine dönen uzman doktor adayı, köy halkına teşekkür ve hayır amacıyla dev bir döner ziyafeti verdi. Köy meydanında kurulan tezgahta dağıtılan dönerler ile yapılan 'TUS hayrı' kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.