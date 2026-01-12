Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@itstubis/vide...
Günümüzde, estetik artık çok yaygın. Özellikle burun estetiği operasyonlarına olan talep oldukça artmış durumda. Burun, yüzün tam merkezinde olduğundan görünümü doğrudan etkiliyor. Yapılan estetik müdahale de yüzü tamamen değiştirebiliyor. Bu yüzden yüzünüze en uygun burnun planlanması büyük önem taşıyor.
Burun estetiği yaptıran 'itstubis' isimli içerik üreticisi burun estetiğiyle yaşadığı değişimi paylaştı. O değişime pek çok farklı yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Açı ile alakalı"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Daha beter olmuş
Haber yapılacak değerde değil
Allah affetsin yan profilden domuz burnuna benziyor.