Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
12.01.2026 - 12:40

Günümüzde, estetik artık çok yaygın. Özellikle burun estetiği operasyonlarına olan talep oldukça artmış durumda. Burun, yüzün tam merkezinde olduğundan görünümü doğrudan etkiliyor. Yapılan estetik müdahale de yüzü tamamen değiştirebiliyor. Bu yüzden yüzünüze en uygun burnun planlanması büyük önem taşıyor. 

Burun estetiği yaptıran 'itstubis' isimli içerik üreticisi burun estetiğiyle yaşadığı değişimi paylaştı. O değişime pek çok farklı yorum geldi.

"Açı ile alakalı"

Bir estetik işlemde önemli olan, işlemi yaptıran kişinin memnuniyeti elbette. Çünkü estetik operasyonlar kişinin özgüvenini ciddi anlamda etkileyebiliyor. Burnun son haline olumsuz yorum yapan pek çok kullanıcı oldu. Görüntünün, sadece fotoğraf açıcıyla ilgili olduğunu belirten kadın, henüz burnun tam olarak oturmadığını belirtti. Burun estetiği yaptırmadan önce sürece hakim olmak, yaşanabilecekleri bilmek, büyük önem taşıyor. Aksi halde insanlar ilk görüntüyü beğenmediğinde paniğe kapılabiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
pofuudk20

Daha beter olmuş

odanebe

Haber yapılacak değerde değil

Ali Baran Ceydeliler

Allah affetsin yan profilden domuz burnuna benziyor.