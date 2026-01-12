Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Günümüzde, estetik artık çok yaygın. Özellikle burun estetiği operasyonlarına olan talep oldukça artmış durumda. Burun, yüzün tam merkezinde olduğundan görünümü doğrudan etkiliyor. Yapılan estetik müdahale de yüzü tamamen değiştirebiliyor. Bu yüzden yüzünüze en uygun burnun planlanması büyük önem taşıyor.

Burun estetiği yaptıran 'itstubis' isimli içerik üreticisi burun estetiğiyle yaşadığı değişimi paylaştı. O değişime pek çok farklı yorum geldi.