Bu Kadar Belli Etmeseydiniz: Cinsiyet Partisinde Hayal Kırıklığına Uğrayan Aileler Sinirinizi Bozacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2026 - 11:14

Bir bebek beklemenin heyecanı, elbette tarifsiz. Bu tatlı bekleyiş sürecinde, ebeveynler pek çok duyguyu aynı anda yaşıyor. Cinsiyet öğrenme süreci ise ayrı bir coşku ve merak. Bu partiler, bebeğin cinsiyetinin açıklanmasıyla beraber ailelerin ve dostların bir araya gelerek bu özel anı paylaştığı etkinlikler. Fakat bazen coşku yerini hayal kırıklığına bırakabiliyor. 

Cinsiyet partilerinde hayal kırıklığına uğrayan çiftlerin videoları sosyal medyada viral oldu. Çiftlerin tavırları sinir bozdu.

Bu neyin hayal kırıklığı?

Bu zamana kadar birbirinden ilginç cinsiyet partileri ile karşılaştık. Görkemli etkinliklerden küçük bir pastayla kutlanana kadar pek çok cinsiyet partisi viral oldu. İzleyenlerin birçoğu ailelerin sevincine ortak oldu. Ailelerin uğradığı bu hal kırıklıklarına sinirlenenler kadar hak vermeye çalışanlar da oldu. Ebeveynlerin ister istemez bir beklentiye girdiğini, yalnızca her zaman dürüst olamadıklarını savunanlar, bunun kamera karşısında yaşanması dışında bir sorun görmediklerini belirtti.

