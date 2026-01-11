Bu Kadar Belli Etmeseydiniz: Cinsiyet Partisinde Hayal Kırıklığına Uğrayan Aileler Sinirinizi Bozacak

Bu zamana kadar birbirinden ilginç cinsiyet partileri ile karşılaştık. Görkemli etkinliklerden küçük bir pastayla kutlanana kadar pek çok cinsiyet partisi viral oldu. İzleyenlerin birçoğu ailelerin sevincine ortak oldu. Ailelerin uğradığı bu hal kırıklıklarına sinirlenenler kadar hak vermeye çalışanlar da oldu. Ebeveynlerin ister istemez bir beklentiye girdiğini, yalnızca her zaman dürüst olamadıklarını savunanlar, bunun kamera karşısında yaşanması dışında bir sorun görmediklerini belirtti.