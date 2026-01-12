onedio
İş Yerinde "Michael Myers Geliyor" Oyunu Oynayan Bir Grup Arkadaş İzleyenlere Soğuk Terler Döktürdü

İş Yerinde "Michael Myers Geliyor" Oyunu Oynayan Bir Grup Arkadaş İzleyenlere Soğuk Terler Döktürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
12.01.2026 - 09:01

ünlü korku filmi serisi Halloween ile bilinen ikonik korku figürü Michael Myers'ı biliyorsunuzdur. Kendisi beyaz maskesi, işçi tulumu ve kurbanlarını koşarak değil, yavaş ama durdurulamaz bir tempoda yürüyerek takip etmesiyle meşhur. Kendisinin bu yürüyüşü geçtiğimiz Cadılar Bayramında bir oyuna dönüşmüştü.

İş yerinde 'Michael Myers Geliyor' oyunu oynayan bir grup arkadaşın videosu sosyal medyada viral oldu. Video, izlerken bile gerilmemize sebep oldu.

Peki biz neden izlerken bu kadar geriliyoruz?

Peki biz neden izlerken bu kadar geriliyoruz?

Bu videoyu izlerken yaşadığınız yoğun gerilimin temel sebebi, beyninizdeki ayna nöronların etkisiyle kendinizi oradaki kişinin yerine koymanız ve onun stresini bizzat simüle etmenizdir. Kaçınılmaz bir tehdit olan Michael Myers’ın yavaş ama kararlı adımlarla yaklaşması ile kapının bir türlü açılmaması arasındaki o çaresizlik anı, en temel 'kapana kısılma' korkunuzu tetikler. Hem kurbanın mücadelesini hem de yaklaşan tehlikeyi aynı anda gören zihniniz, 'savaş ya da kaç' tepkisini devreye sokarak sanki o kapı kolunu zorlayan sizmişsiniz gibi kalp atışınızı hızlandırır ve sizi gerçek bir fiziksel gerilime sokar. Elbette Michael Myers’la empati kurup 'kapıyı zamanında açabilecek miyim?' stresi yaşadıysanız durum başka.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Bozkurt

Bizdeki patron geliyor işte.

DiyorumBen

Michael Michael bir saniye canım Michael bir dur müdürenim ben senin otur yerine..