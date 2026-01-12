İş Yerinde "Michael Myers Geliyor" Oyunu Oynayan Bir Grup Arkadaş İzleyenlere Soğuk Terler Döktürdü

ünlü korku filmi serisi Halloween ile bilinen ikonik korku figürü Michael Myers'ı biliyorsunuzdur. Kendisi beyaz maskesi, işçi tulumu ve kurbanlarını koşarak değil, yavaş ama durdurulamaz bir tempoda yürüyerek takip etmesiyle meşhur. Kendisinin bu yürüyüşü geçtiğimiz Cadılar Bayramında bir oyuna dönüşmüştü.
İş yerinde 'Michael Myers Geliyor' oyunu oynayan bir grup arkadaşın videosu sosyal medyada viral oldu. Video, izlerken bile gerilmemize sebep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki biz neden izlerken bu kadar geriliyoruz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bizdeki patron geliyor işte.
Michael Michael bir saniye canım Michael bir dur müdürenim ben senin otur yerine..