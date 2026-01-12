İş Yerinde "Michael Myers Geliyor" Oyunu Oynayan Bir Grup Arkadaş İzleyenlere Soğuk Terler Döktürdü

ünlü korku filmi serisi Halloween ile bilinen ikonik korku figürü Michael Myers'ı biliyorsunuzdur. Kendisi beyaz maskesi, işçi tulumu ve kurbanlarını koşarak değil, yavaş ama durdurulamaz bir tempoda yürüyerek takip etmesiyle meşhur. Kendisinin bu yürüyüşü geçtiğimiz Cadılar Bayramında bir oyuna dönüşmüştü.

İş yerinde 'Michael Myers Geliyor' oyunu oynayan bir grup arkadaşın videosu sosyal medyada viral oldu. Video, izlerken bile gerilmemize sebep oldu.