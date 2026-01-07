onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yıllar Önce Bir Lisede Çekilmiş Görüntüleri İzlerken Kendi Lise Yıllarınıza Gideceksiniz

Yıllar Önce Bir Lisede Çekilmiş Görüntüleri İzlerken Kendi Lise Yıllarınıza Gideceksiniz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.01.2026 - 15:46

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde artık fotoğraf ve video çekmek oldukça kolay hatta sıradan bir olay. Ancak, bundan sadece birkaç yıl önce durum tamamen farklıydı. Fotoğraf ve videolar, nadir ve değerli anlarda çekilirdi. Zaten bunun için de gerekli ekipmana sahip olmanız gerekiyordu. Bu yüzden eski fotoğraf ve videolar her birimiz için oldukça değerli ve özel. 

Yıllar önce bir lisede çekilmiş bir video sosyal medyada viral oldu. O görüntüler herkesi kendi lise yıllarına götürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özelenen günler...

Özelenen günler...

Eskiden lisede fotoğraf ve video çekmenin adrenalinli bir yanı da vardı. Çünkü hem okullarda telefon yasaktı hem de herkesin telefonu kameralı değildi. Bu yüzden kameralı telefonu olan biri cesaret edip sınıfa telefon sokarsa, o gün tüm gün fotoğraf ve videolar çekerek geçirilirdi. O zaman hem eğlenceli hem de adrenalin dolu gelen bu bu anlar, saklayabilenler için büyük bir anıya dönüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın