Yıllar Önce Bir Lisede Çekilmiş Görüntüleri İzlerken Kendi Lise Yıllarınıza Gideceksiniz

Günümüzde artık fotoğraf ve video çekmek oldukça kolay hatta sıradan bir olay. Ancak, bundan sadece birkaç yıl önce durum tamamen farklıydı. Fotoğraf ve videolar, nadir ve değerli anlarda çekilirdi. Zaten bunun için de gerekli ekipmana sahip olmanız gerekiyordu. Bu yüzden eski fotoğraf ve videolar her birimiz için oldukça değerli ve özel.

Yıllar önce bir lisede çekilmiş bir video sosyal medyada viral oldu. O görüntüler herkesi kendi lise yıllarına götürdü.