İstanbul'da Kar Yağışı: Okullar Tatil Edilen İstanbul'da Şaşırtan Trafik Oranı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.01.2026 - 09:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Yollarda yaşlanacak buzlanma ve don nedeniyle İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. İstanbul denilince akla ilk gelen 'trafik' haftanın ilk gününde ne oldu? Haftanın ilk günlerine trafik çilesiyle başlayan İstanbul'da bu sabah yollar boş kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından 12 Ocak Pazartesi sabahına kar yağışıyla uyandı. Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı erken saatlerde başladı. Peki trafik çilesinin 7/24 yaşandığı İstanbul'da bu sabah trafik oranı yüzde kaç oldu?

Okullar tatil edilen İstanbul'da şaşırtan trafik oranı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai saatlerinin bitişinde yüzde 80'lere kadar ulaşıyor. Ancak bu sabah İstanbul'da yollar boş kaldı. Saat 09.30 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre megakentte yollar yeşile büründü. 'Yeşil' renk, 'trafik açık-serbest' anlamına geliyor.

İstanbul'da okulların kar nedeniyle tatil edilmesi ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşlara 'toplu taşıma kullanın' önerileri yolların boş kalmasına neden oldu.

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul trafiği:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
