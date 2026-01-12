İstanbul'da Kar Yağışı: Okullar Tatil Edilen İstanbul'da Şaşırtan Trafik Oranı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Yollarda yaşlanacak buzlanma ve don nedeniyle İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. İstanbul denilince akla ilk gelen 'trafik' haftanın ilk gününde ne oldu? Haftanın ilk günlerine trafik çilesiyle başlayan İstanbul'da bu sabah yollar boş kaldı.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.
Okullar tatil edilen İstanbul'da şaşırtan trafik oranı.
Sabahın ilk saatlerinde İstanbul trafiği:
