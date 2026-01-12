İstanbul'da Kar Yağışı: Okullar Tatil Edilen İstanbul'da Şaşırtan Trafik Oranı

İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai saatlerinin bitişinde yüzde 80'lere kadar ulaşıyor. Ancak bu sabah İstanbul'da yollar boş kaldı. Saat 09.30 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre megakentte yollar yeşile büründü. 'Yeşil' renk, 'trafik açık-serbest' anlamına geliyor.

İstanbul'da okulların kar nedeniyle tatil edilmesi ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşlara 'toplu taşıma kullanın' önerileri yolların boş kalmasına neden oldu.