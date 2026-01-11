Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Kimilerine göre yoğun, kimilerine göre keyifli geçen bir haftayı daha geride bıraktık. Kimileri de bu hafta sosyal medyada goygoyun dozunu artırdı. Ünlülerle, dizilerle, maçlarla ve hatta yemeklerle ilgili yaptıkları komik paylaşımlarla bizleri güldürmeyi başaran pek çok kişi vardı.
Gelin bakalım kimler yemekleri mizahına meze etmiş? 👀
Hazırsanız başlayalım!
2021 derken?
Patsoda aslında sosis de vardı. Sonra ne oldu bilmiyoruz.
👇🏻
😂😂😂
👇🏻
Kışın ortasında ice latte aşerenler?
Üzerine tez yazılır;
😂😂😂
Nasıl sevilmez?
👇🏻
Kusursuz.
Anne??
Haftaya görüşmek üzere! 😂
