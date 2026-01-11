onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
11.01.2026 - 15:31

Televizyon dünyasının nabzı bu hafta da X'teki yaratıcı yorumlarla tutuldu. En dramatik sahnelerden en tuhaf canlı yayın anlarına kadar hiçbir detay gözden kaçmadı. Haftayı neşeyle kapatmak isteyenler için dozunda mizah içeren o listeyi hazırladık. 

Bol kahkahalar dileriz!

1. Hülya Avşar'dı kesin bilgi.

1. Hülya Avşar'dı kesin bilgi.
2. Biz de maaşı bitirdik...

3. Öyle demeyelim ya :(

3. Öyle demeyelim ya :(
4. Biz hangi yıldayız?

4. Biz hangi yıldayız?
5. Bizdir:

6. Eldeki imkanlarla romantiklik yapıyor işte.

6. Eldeki imkanlarla romantiklik yapıyor işte.
7. Son haftaya bırakmayan var mı aramızda?

7. Son haftaya bırakmayan var mı aramızda?
8. 😂

9. Bacılarımız önceliklidir...

10. Başrol olmaya aday şimdiden

10. Başrol olmaya aday şimdiden
11. Tebrikler

12. Ferhunde başka kulvardaydı sanki

12. Ferhunde başka kulvardaydı sanki
13. Yazık değil mi Eyüphan'a neden güldünüz?

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
