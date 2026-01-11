Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasının nabzı bu hafta da X'teki yaratıcı yorumlarla tutuldu. En dramatik sahnelerden en tuhaf canlı yayın anlarına kadar hiçbir detay gözden kaçmadı. Haftayı neşeyle kapatmak isteyenler için dozunda mizah içeren o listeyi hazırladık.
Bol kahkahalar dileriz!
1. Hülya Avşar'dı kesin bilgi.
2. Biz de maaşı bitirdik...
3. Öyle demeyelim ya :(
4. Biz hangi yıldayız?
5. Bizdir:
6. Eldeki imkanlarla romantiklik yapıyor işte.
7. Son haftaya bırakmayan var mı aramızda?
8. 😂
9. Bacılarımız önceliklidir...
10. Başrol olmaya aday şimdiden
11. Tebrikler
12. Ferhunde başka kulvardaydı sanki
13. Yazık değil mi Eyüphan'a neden güldünüz?
