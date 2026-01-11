Mina Demirtaş'ın Mert Ramazan Demir'le Yeni Dizide Partner Oldu, Yaş Farkı Tepki Çekti
Özellikle son iki sezondur dizilerdeki partnerlikler izleyiciler tarafından eleştiriliyor. Erkek oyuncuların yaşça kadın oyunculardan büyük olması izleyicilerin dikkatini çekiyor ve izleyicilerin aradaki büyük yaş farkına tepki göstermesine yol açıyor. Simay Barlas ve Onur Tuna, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin, Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un ardından Mina Demirtaş ve Mert Ramazan Demir'in partner olması sosyal medyayı yeniden ayağa kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Ramazan Demir'in kod adı Delikanlı olan yeni dizide partneri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın