Mina Demirtaş'ın Mert Ramazan Demir'le Yeni Dizide Partner Oldu, Yaş Farkı Tepki Çekti

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Mert Ramazan Demir'le partner oldu. 2025-2026 sezonunda partner olan Simay Barlas ve Onur Tuna, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin, Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un ardından Mina Demirtaş ile Mert Ramazan Demir'in partner olması izleyicilerin bir kez daha yaş farkı tepkilerini canlandırdı. 17 yaşındaki Mina Demirtaş'ın 27 yaşındaki Mert Ramazan Demir'le partner yapılması sosyal medyanın gündemine oturdu.