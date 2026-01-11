onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mina Demirtaş'ın Mert Ramazan Demir'le Yeni Dizide Partner Oldu, Yaş Farkı Tepki Çekti

Mina Demirtaş'ın Mert Ramazan Demir'le Yeni Dizide Partner Oldu, Yaş Farkı Tepki Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.01.2026 - 13:48

Özellikle son iki sezondur dizilerdeki partnerlikler izleyiciler tarafından eleştiriliyor. Erkek oyuncuların yaşça kadın oyunculardan büyük olması izleyicilerin dikkatini çekiyor ve izleyicilerin aradaki büyük yaş farkına tepki göstermesine yol açıyor. Simay Barlas ve Onur Tuna, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin, Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un ardından Mina Demirtaş ve Mert Ramazan Demir'in partner olması sosyal medyayı yeniden ayağa kaldırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Ramazan Demir'in kod adı Delikanlı olan yeni dizide partneri belli oldu.

Mert Ramazan Demir'in kod adı Delikanlı olan yeni dizide partneri belli oldu.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Mert Ramazan Demir'le partner oldu. 2025-2026 sezonunda partner olan Simay Barlas ve Onur Tuna, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin, Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un ardından Mina Demirtaş ile Mert Ramazan Demir'in partner olması izleyicilerin bir kez daha yaş farkı tepkilerini canlandırdı. 17 yaşındaki Mina Demirtaş'ın 27 yaşındaki Mert Ramazan Demir'le partner yapılması sosyal medyanın gündemine oturdu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın