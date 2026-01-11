Survivor'da Dikkatleri Üstüne Toplayan Bayhan'ın Evlilik Programıyla İlgili İtirafı Yeniden Gündemde
Ünlü şarkıcı Bayhan, Survivor 2026'da izleyicinin sempatisini kazanmayı başardı. Sosyal medyada gündem olan açıklamalarıyla dikkatleri üstüne çeken Bayhan'ın eski açıklamaları da birer birer yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce evlilik programına katılan Bayhan'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklama da tekrar gündem oldu.
Survivor'da büyük beğeni toplayan Bayhan, yıllar önce evlilik programına katılarak fenomen gelin adayı Hanife'ye aday olmuştu.
Bayhan, yaptığı açıklamada “Bir yapımcı abimizin yönlendirmesiyle programa katılmış bulundum o da benim hayatımın en büyük hatalarından biridir. Tamamen kurgu ve sahteydi.” itirafında bulunmuştu.
