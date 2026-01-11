onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Dikkatleri Üstüne Toplayan Bayhan'ın Evlilik Programıyla İlgili İtirafı Yeniden Gündemde

Survivor'da Dikkatleri Üstüne Toplayan Bayhan'ın Evlilik Programıyla İlgili İtirafı Yeniden Gündemde

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.01.2026 - 11:20

Ünlü şarkıcı Bayhan, Survivor 2026'da izleyicinin sempatisini kazanmayı başardı. Sosyal medyada gündem olan açıklamalarıyla dikkatleri üstüne çeken Bayhan'ın eski açıklamaları da birer birer yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce evlilik programına katılan Bayhan'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklama da tekrar gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da büyük beğeni toplayan Bayhan, yıllar önce evlilik programına katılarak fenomen gelin adayı Hanife'ye aday olmuştu.

Survivor'da büyük beğeni toplayan Bayhan, yıllar önce evlilik programına katılarak fenomen gelin adayı Hanife'ye aday olmuştu.

Son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Bayhan, geçmişteki açıklamaları ve yaptıklarıyla da konuşuluyor. Şimdilerde Dominik'te adada olmasına rağmen Bayhan sosyal medyanın nabzını tutuyor. Zuhal Topal'la programında fenomen gelin adayı Hanife'ye talip olan Bayhan, katıldığı Özlem Esra Ada ile Pembe Masa programına katılarak evlilik programıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bayhan, yaptığı açıklamada “Bir yapımcı abimizin yönlendirmesiyle programa katılmış bulundum o da benim hayatımın en büyük hatalarından biridir. Tamamen kurgu ve sahteydi.” itirafında bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın