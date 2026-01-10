10 Ocak Cuma MasterChef Altın Kupa'da Üçüncü Altın Ceket Sahibini Buldu: Üçüncü Altın Ceketi Kim Aldı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 10 Ocak günü üçüncü altın ceket sahibini buldu. Yarışmacılar ilk etapta Avrupa mutfağının klasikleşmiş üç yemeğini yaptı.
10 Ocak Cuma günü MasterChef Altın Kupa'da üçüncü altın ceketin sahibi kim oldu, ikinci altın ceketi kim aldı?
MasterChef Altın Kupa'da altın ceketlerin üçüncüsü bugün sahibini buldu.
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da üçüncü altın ceketin sahibi Kıvanç oldu.
