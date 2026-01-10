onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
10 Ocak Cuma MasterChef Altın Kupa'da Üçüncü Altın Ceket Sahibini Buldu: Üçüncü Altın Ceketi Kim Aldı?

10 Ocak Cuma MasterChef Altın Kupa'da Üçüncü Altın Ceket Sahibini Buldu: Üçüncü Altın Ceketi Kim Aldı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.01.2026 - 00:19

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 10 Ocak günü üçüncü altın ceket sahibini buldu. Yarışmacılar ilk etapta Avrupa mutfağının klasikleşmiş üç yemeğini yaptı. 

10 Ocak Cuma günü MasterChef Altın Kupa'da üçüncü altın ceketin sahibi kim oldu, ikinci altın ceketi kim aldı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Altın Kupa'da altın ceketlerin üçüncüsü bugün sahibini buldu.

MasterChef Altın Kupa'da altın ceketlerin üçüncüsü bugün sahibini buldu.

Sergen, Hasan, Çağatay, Barbaros, Ayaz, Kerem, Dilara ve Kıvanç altın önlüklerin sahibi olurken Hasan, ilk altın ceketi alan isim olmuştu. 9 Ocak akşamı ikinci ceketin sahibi Sergen olmuştu.

10 Ocak Cuma akşamı MasterChef Türkiye'de üçüncü altın ceket için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da üçüncü altın ceketin sahibi Kıvanç oldu.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da üçüncü altın ceketin sahibi Kıvanç oldu.

Kıvanç, finalde Dilara'yla son ikiye kalıp 1 puan farkla üçüncü altın ceketi almaya hak kazandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın