Birincinin İptal Edilmesi TRT Dizisine Yaradı, Derbi Rekoru Zorladı: 10 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.01.2026 - 13:08

10 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D dizisi Güller ve Günahlar'ın yayınlanmaması TRT dizisi Gönül Dağı'na yaradı. Reytingini artıran dizi bu kez de Galatasaray-Fenerbahçe derbisine takıldı. Derbi, sezonun rekoruna koştu.

10 Ocak reyting sonuçları ne oldu?

200. bölümüyle ekrana gelen Gönül Dağı, reytinglerini artırmayı başardı.

Güller ve Günahlar'ın yayınlanmaması Gönül Dağı'na yarasa da dizi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine takıldı. Derbi, 17+ reyting alarak sezon rekoruna ulaşmayı başardı.

10 Ocak Total, AB, ABC1 Reyting Sonuçları

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin reytingleri:

Total: 17.12 (1)

AB: 17.64 (1)

ABC1: 17.86 (1)

Gönül Dağı reyting sonuçları:

Total: 7.76 (2)

AB: 5.18 (3)

ABC1: 9.92 (2)

Çifte Milyon Yarışması reyting sonuçları:

Total: 2.17 (11)

AB: 1.62 (10)

ABC1: 1.82 (11)

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
