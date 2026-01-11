Birincinin İptal Edilmesi TRT Dizisine Yaradı, Derbi Rekoru Zorladı: 10 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları
10 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D dizisi Güller ve Günahlar'ın yayınlanmaması TRT dizisi Gönül Dağı'na yaradı. Reytingini artıran dizi bu kez de Galatasaray-Fenerbahçe derbisine takıldı. Derbi, sezonun rekoruna koştu.
10 Ocak reyting sonuçları ne oldu?
200. bölümüyle ekrana gelen Gönül Dağı, reytinglerini artırmayı başardı.
10 Ocak Total, AB, ABC1 Reyting Sonuçları
