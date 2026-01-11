onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İptal Edilen Diziler Döndü, Kanal D ve TRT Zirveyi Geri Alamadı: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

İptal Edilen Diziler Döndü, Kanal D ve TRT Zirveyi Geri Alamadı: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.01.2026 - 14:58

2025-2026 sezonu dizileri yılbaşı arasına girdi. 2025'in son, 2026'nın ilk haftası neredeyse hiçbir dizi yayınlanmazken, ikinci hafta bir kısmı ekranlara geri döndü. Özellikle sezonun zirvesinde yer alan Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir döndüğü haftada reyting birincisi kanalın Kanal D ya da TRT 1 olması beklenirken, bu kez bambaşka bir kanal zirveyi kaptı. Reyting uzmanı, son haftanın reyting zirvesini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 sezonunda reyting zirvesine Kanal D ve TRT 1, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Teşkilat gibi dizilerle damga vuruyor.

2025-2026 sezonunda reyting zirvesine Kanal D ve TRT 1, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Teşkilat gibi dizilerle damga vuruyor.

Sezonun ilk yarısı Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in kıyasıya mücadelesiyle geride kaldı. İkisi arasındaki rekabetle TRT 1 ve Kanal D arasında haftalık değişen reyting birinciliği yerini son iki haftadır farklı kanallara bıraktı.

Reyting uzmanı, 4-10 Ocak 2026 haftasına dair reytingleri değerlendirdi. Dizilerin bazıları yayınlanıp bazıları yayınlanmazken zirvenin sahibi kanal değişti.

Reyting uzmanı, 4-10 Ocak 2026 haftasına dair reytingleri değerlendirdi. Dizilerin bazıları yayınlanıp bazıları yayınlanmazken zirvenin sahibi kanal değişti.

10 dizinin yayınlandığı 4-10 Ocak haftasında zirveyi Taşacak Bu Deniz kaptı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in dönmesinin ardından yeniden Kanal D ve TRT 1'in zirveyi kapacağı düşünülse de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı hafta zirveye yerleşen Atv oldu. Reyting uzmanı, 'Dizilerin dönüşü ve ülke genelindeki soğuk havaların etkisiyle Ocak ayının ilk tam haftasını artış trendiyle kapatıyoruz. Ocak, yıl genelinde televizyonun en çok izlendiği ay. Yedi dizi yılbaşı arasını sürdürürken, Süper Kupa etkisiyle ATV haftanın birincisi oldu.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın