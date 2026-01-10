onedio
Sınav Günü Yaşanan Bilinç Bulanıklığından ChatGPT'den Önceki Hayatımıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sınav Günü Yaşanan Bilinç Bulanıklığından ChatGPT’den Önceki Hayatımıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2026 - 18:44

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Tembelsiniz, kabul edin.

Tembelsiniz, kabul edin.
twitter.com

"Cık" eklemişiz en azından.

"Cık" eklemişiz en azından.
twitter.com

Kurtarsana.

Kurtarsana.
twitter.com

👇

Nasıl bir keyifti.

O dönemden sonra ne düzeldi ki?

Genetik bilimi.

Genetik bilimi.
twitter.com

Diğer hayvanların kıskançlık derecelerini kim ölçtü?

Diğer hayvanların kıskançlık derecelerini kim ölçtü?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Her sınav döneminde yaşanmıştır.

Her sınav döneminde yaşanmıştır.
twitter.com

İhtiyaç kesinlikle.

İhtiyaç kesinlikle.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
