Evdeki Alışkanlıklarına Göre Bilinçaltında Ne Var?

Ceren Özer - Onedio Üyesi
15.03.2026 - 12:31

Evin, aslında senin dış dünyaya kapattığın ama kendi içine sonuna kadar açtığın o en özel krallığın! Peki, o kapılar kapandığında, kimse seni izlemiyorken yaptığın o küçük 'tuhaf' hareketlerin aslında devasa bir anlam taşıdığını biliyor muydun?

1. Eve girer girmez yaptığın ilk şey nedir?

2. Sabah uyandığında yatağını hemen toplar mısın?

3. Tek kelimeyle cevapla: Evin senin için nedir?

4. Evin en çok hangi köşesinde vakit geçirmeyi seversin?

5. Evdeki bitkilerin durumu nasıl?

6. Mutfak tezgahında kirli bulaşık varken uyuyabilir misin?

7. Diş macununu nereden sıkarsın?

8. Kahveni nasıl içersin?

Sen Bir Kontrol Mıknatısısın!

Evin senin kalen ve o kalede her şey senin istediğin gibi olmalı. Yatağını hemen toplaman, diş macununu rulo yapman ve simetriye verdiğin önem aslında hayattaki belirsizliklerden korktuğunu gösteriyor. Bilinçaltın, dış dünyadaki kaosu evin içindeki düzenle dengelemeye çalışıyor. Sen kontrol elindeyken huzur buluyorsun. Her şey yerli yerindeyse, zihnin de öyle!

Ruhun Bir Sanat Galerisi Kadar Özgür!

O dağınık masa, bazen bekleyen bulaşıklar veya rengarenk dizilmemiş dolaplar... Bunlar senin için tembellik değil, bir yaşam biçimi. Bilinçaltın kurallardan ve kalıplardan nefret ediyor. Sen 'an'ı yaşamayı seviyorsun; kahvenin tadı, o anki sohbetin sıcaklığı senin için eşyanın yerinden çok daha önemli. Evin senin için bir sergi alanı değil, içinde gerçekten yaşanılan bir yuva.

Sen Modern Bir Dervişsin!

Senin için ev, dünyadan kaçıp saklandığın o sessiz liman. Az eşya, sakin renkler ve 'boşluk' seni rahatlatıyor. Bilinçaltın gürültüden ve karmaşadan yorulmuş durumda. Bu yüzden evde en çok sessizliği ve kendi köşeni özlüyorsun. İnsanlara karşı nazik ama mesafelisin; herkesi o 'limana' kabul etmiyorsun. İç dünyan oldukça derin ve dışarıdan göründüğünden çok daha duygusalsın.

Duygu Kasırgalarının Kaptanısın!

Eski biletleri atmaman, buzdolabını tıka basa doldurman ve evde bitki/eşya biriktirmen... Bilinçaltın 'eksiklik' hissetmekten hoşlanmıyor. Sen anılarına ve sevdiklerine sıkı sıkıya bağlı birisin. Evin her köşesinde bir yaşanmışlık var. Bazen geçmişte yaşamayı bugüne tercih edebiliyorsun. Yardımsever, korumacı ve biraz da 'garantici' bir yapın var. Senin için ev demek, 'aidiyet' demek.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
right-dark
