onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Dünyanın İlk AVM’si İstanbul’da: Kapalıçarşı’nın 560 Yıllık Hikâyesi

etiket Dünyanın İlk AVM’si İstanbul’da: Kapalıçarşı’nın 560 Yıllık Hikâyesi

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
15.03.2026 - 12:39

Bugün dünyanın her yerinde alışveriş merkezleri var.

Dubai Mall.

Westfield.

Mall of America, Harrod’s

Ama çok az kişi bilir:

Modern alışveriş merkezlerinin atası İstanbul’da doğdu.

Üstelik bundan 560 yıl önce.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adı: Kapalıçarşı

Adı: Kapalıçarşı

Ve bugün hâlâ yaşayan dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri.

Yıl 1461.

İstanbul’un fethinden sadece birkaç yıl sonra Fatih Sultan Mehmet, yeni başkentini sadece siyasi değil aynı zamanda büyük bir ticaret merkezi yapmak istiyordu.

Bu amaçla Ayasofya’ya gelir sağlayacak bir ticaret kompleksi kurulmasını emretti.

Kapalıçarşı’nın çekirdeğini oluşturan iki büyük yapı inşa edildi:

  • Cevahir Bedesteni

  • Sandal Bedesteni

Bu iki yapı zamanla büyüdü, çevresinde sokaklar ve dükkânlar oluştu.

Ve böylece ortaya çıktı: Kapalıçarşı.

Ve böylece ortaya çıktı: Kapalıçarşı.

Kapalıçarşı’nın ilk çekirdeği olan Cevahir Bedesteni, Osmanlı’nın erken klasik dönem mimarisinin önemli örneklerinden biridir.

Yapının mimarı kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler tarafından çoğunlukla Fatih döneminin baş mimarı Atik Sinan ile ilişkilendirilir.

Atik Sinan, Fatih Camii’nin de mimarıdır ve erken Osmanlı mimarisinin en önemli ustalarından biridir.

Bedestenin kalın duvarları, kurşun kaplı kubbeleri ve demir kapıları tesadüf değildir.

Çünkü burada saklanan mallar çoğu zaman imparatorluğun en değerli hazineleriydi.

Kapalıçarşı tek bir projeyle yapılmış bir yapı değildir.

Aslında yüzyıllar boyunca büyüyen bir ticaret organizmasıdır.

İlk çekirdek yapı olan Cevahir Bedesteni’nin inşası yaklaşık 1460–1461 yıllarında tamamlandı.

Ardından Sandal Bedesteni eklendi.

Sonraki yıllarda hanlar, dükkânlar ve sokaklar inşa edildi.

Kapalıçarşı’nın bugünkü büyüklüğüne ulaşması ise yaklaşık 200 yıllık bir süreçte gerçekleşti.

Yani Kapalıçarşı aslında yaşayarak büyüyen bir şehir gibi gelişti.

O Dönemin “Shopping Mall”u

O Dönemin “Shopping Mall”u

Kapalıçarşı aslında modern bir alışveriş merkezi gibi tasarlanmıştı.

İçinde:

  • 60’tan fazla sokak

  • Yaklaşık 4000 dükkân

  • Hanlar

  • Bankalar

  • Döviz tüccarları

  • Kuyumcular

  • Halıcılar

  • Tekstil tüccarları vardı.

Bugün AVM’lerde gördüğümüz kategori bazlı mağaza düzeni bile burada vardı.

Bugün AVM’lerde gördüğümüz kategori bazlı mağaza düzeni bile burada vardı.

Örneğin:

  • Kuyumcular ayrı sokakta

  • Halıcılar ayrı sokakta

  • Antikacılar ayrı bölgede

  • Dericiler ayrı yerde

Yani bugünün “retail zoning” sistemi.

Kapalıçarşı sadece alışveriş yapılan bir yer değildi.

Aynı zamanda:

  • Bir finans merkezi

  • Bir sigorta sistemi

  • Bir ticaret borsası

  • Bir sosyal buluşma noktasıydı.

Osmanlı döneminde tüccarlar sabah çarşıya gelir, burada iş yapar, haber alır ve ticari kararlar verirdi.

Bugünün tabiriyle:

Kapalıçarşı İstanbul’un Wall Street’iydi.

Evliya Çelebi’nin Gözünden Kapalıçarşı

Evliya Çelebi’nin Gözünden Kapalıçarşı

Yüzyılın büyük gezgini Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Kapalıçarşı’dan büyük bir hayranlıkla söz eder.

Onun anlatımına göre çarşı:

  • Binlerce dükkânı olan

  • Kubbelerle örtülü sokaklardan oluşan

  • Dünyanın dört bir yanından gelen tüccarların buluştuğu

  • Altın, mücevher ve değerli mallarla dolu dev bir ticaret labirentidir.

Evliya Çelebi Kapalıçarşı’yı şöyle anlatır:

“Her sokağı ayrı bir sanatın mekânıdır.

Her dükkân bir ustalık ocağıdır.”

Onun tasvirinde Kapalıçarşı sadece bir pazar değil, adeta bir ticaret medeniyetidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın İlk Markalı Sokakları

Dünyanın İlk Markalı Sokakları

Kapalıçarşı’da dükkânlar sadece ürün satmazdı.

Her dükkân bir ustalığın markasıydı.

Bir halıcı, bir kuyumcu veya bir bakırcı yıllarca aynı dükkânda çalışırdı.

Ve zamanla şu olurdu:

“Şu sokakta en iyi ustalar var.”

Bu da bugünün:

  • luxury shopping street

  • brand cluster mantığının erken bir örneğiydi.

Bugün Kapalıçarşı:

  • Yaklaşık 30.000 çalışanı

  • Günde 250.000 – 500.000 ziyaretçisi

  • Yılda 90 milyona yakın ziyaretçisi ile dünyanın en yoğun ticaret merkezlerinden biridir.

Birçok modern alışveriş merkezinden bile daha yoğun.

560 yıllık tarihinde Kapalıçarşı:

  • Büyük yangınlar geçirdi

  • Depremler yaşadı

  • Defalarca restore edildi.

Ama her seferinde yeniden ayağa kalktı.

Çünkü Kapalıçarşı sadece bir bina değil.

Bir ticaret kültürü.

Bir ticaret kültürü.

Bugün alışveriş merkezlerinde gördüğümüz birçok konsept aslında Kapalıçarşı’da vardı:

  • Kapalı sokaklar

  • Kategori bazlı mağazalar

  • Güvenli ticaret alanı

  • Sosyal buluşma noktası

  • Kahvehaneler ve lokantalar

Yani bugünün shopping mall DNA’sı aslında İstanbul’da yazıldı.

Bir Şehir, Bir Çarşı, Bir Medeniyet

Bir Şehir, Bir Çarşı, Bir Medeniyet

Kapalıçarşı’yı gezmek sadece alışveriş yapmak değildir.

Orada yürürken aslında:

  • Osmanlı ticaretini

  • İpek Yolu’nun son durağını

  • Dünyanın ilk alışveriş merkezlerinden birini geziyorsunuz.

Ve belki de bu yüzden Kapalıçarşı için en doğru tanım şu:

Burası bir çarşı değil.

Bir medeniyetin kalbidir.

Bugün dünyanın en büyük alışveriş merkezleri camdan ve çelikten yapılmış olabilir.

Ama alışverişin ruhu, 560 yıldır hâlâ İstanbul’da, Kapalıçarşı’nın taş sokaklarında yaşıyor.

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Cem Kınay
Cem Kınay
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam