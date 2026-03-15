Dünyanın İlk AVM’si İstanbul’da: Kapalıçarşı’nın 560 Yıllık Hikâyesi

Ve bugün hâlâ yaşayan dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri.

Yıl 1461.

İstanbul’un fethinden sadece birkaç yıl sonra Fatih Sultan Mehmet, yeni başkentini sadece siyasi değil aynı zamanda büyük bir ticaret merkezi yapmak istiyordu.

Bu amaçla Ayasofya’ya gelir sağlayacak bir ticaret kompleksi kurulmasını emretti.

Kapalıçarşı’nın çekirdeğini oluşturan iki büyük yapı inşa edildi:

Cevahir Bedesteni

Sandal Bedesteni

Bu iki yapı zamanla büyüdü, çevresinde sokaklar ve dükkânlar oluştu.