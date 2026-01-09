onedio
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 17:30

Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş? Ekran süreleri arşa çıkanlar en çok nelere gülmüş?

İyi eğlenceler 🚀

TikTok'tan da beter...

TikTok'tan da beter...
twitter.com

Anı yaşayacaksın!

Anı yaşayacaksın!

Manisa'nın jeopolitik önemi...

Manisa'nın jeopolitik önemi...
twitter.com

Şöyle pozitif bakacaksın hayata...

Şöyle pozitif bakacaksın hayata...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

Reji bunu inatla yapıyor...

Reji bunu inatla yapıyor...
twitter.com

Affını istemeliydi...

Affını istemeliydi...
twitter.com

Gerekli cevabı vermiş.

Gerekli cevabı vermiş.
twitter.com

Sivaslılık perileri...

Sivaslılık perileri...
twitter.com
Kargo önemli...

Kargo önemli...
twitter.com

Helal olsun!

Helal olsun!
twitter.com

Haklı bir soru...

Haklı bir soru...
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
