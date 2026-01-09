Yurdun Dört Bir Yanından Parçalar Taşıyan Iğdır Üniversitesi Kampüsü Viral Oldu
Bazen farklı şehirlerde başka şehirlerin belediyelerine ait eşyalar görebiliyoruz. Bu bazen bir banka bazen de bir oyun parkı olabiliyor. Kimi kurumlar bunları hediye ederken kimileri de ihaleye çıkarıyor. Haliyle ülkenin farklı bir noktasında saatlerce yol alıp başka bir kentten getirilmiş çöp konteynırlarına, oyun parklarına rastlayabiliyoruz. Ancak Iğdır Üniversitesi Kampüsü bir sosyal medya kullanıcısının aktardığına göre tamamen farklı şehirlerden gelen eşyalardan oluşuyor.
Bir öğrencinin paylaşımı şöyle;
Ankara'dan gelen banklar...
Kahramanmaraş'tan gelen bir bank...
Tabii adeta bir hatıra defterine dönen kampüs sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti.
Kimi aradığı eşyayı yurdun en doğusunda buldu.
Bazıları da silinmesini istedi.
Farklı spekülasyonlar da yapıldı.
Her yerden bir parça var.
Farklı isimler de takıldı.
Üniversitenin hesabı ise hediyeleşmeyi sevdiklerini söyledi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
