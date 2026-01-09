Yurdun Dört Bir Yanından Parçalar Taşıyan Iğdır Üniversitesi Kampüsü Viral Oldu

Bazen farklı şehirlerde başka şehirlerin belediyelerine ait eşyalar görebiliyoruz. Bu bazen bir banka bazen de bir oyun parkı olabiliyor. Kimi kurumlar bunları hediye ederken kimileri de ihaleye çıkarıyor. Haliyle ülkenin farklı bir noktasında saatlerce yol alıp başka bir kentten getirilmiş çöp konteynırlarına, oyun parklarına rastlayabiliyoruz. Ancak Iğdır Üniversitesi Kampüsü bir sosyal medya kullanıcısının aktardığına göre tamamen farklı şehirlerden gelen eşyalardan oluşuyor.