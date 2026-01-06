onedio
Durduk Yere Trump'ın Hedefi Olan Otlukbeli Malmüdürü Sosyal Medyada Viral Oldu

Durduk Yere Trump'ın Hedefi Olan Otlukbeli Malmüdürü Sosyal Medyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.01.2026 - 17:05

Venezuela Başkanı Maduro'nun eşiyle birlikte adeta evinden alınıp New York'a götürülmesi tüm dünyayı şoke etti. Tabii başka bir ülkeden gelen ekiplerin bir ülkenin devlet başkanını alıp götürmesi siyasetin de gündemine oturdu. Mustafa Sarıgül ise Trump'ın Türkiye'den değil üst düzey bir devlet adamını Otlukbeli (Erzincan ilçesi) Malmüdürünü bile alamayacağını söyledi. Haliyle Otlukbeli Mal Müdürü sosyal medyada gündem oldu.

Sarıgül geçtiğimiz günlerde Trump'a meydan okudu.

Tabii Abdullah Gökgüney isimli malmüdürü akıllara geldi.

twitter.com

Sosyal medya adeta yıkıldı.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

