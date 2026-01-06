Feminizm Tartışması Yüzünden Yapay Zeka Sevgilisi Tarafından Terk Edilen Adam Viral Oldu
Teknoloji dünyası, bir kullanıcının kendisine 'ideal partner' olarak kurguladığı yapay zeka sevgilisi tarafından feminist değerler nedeniyle terk edilmesini konuşuyor. Sosyal medyada viral olan olay, dijital ilişkilerin sınırlarını ve yapay zekanın etik programlamasını yeniden tartışmaya açtı.
Reddit’te paylaşılan bir şikayet gönderisinde, "Hicht" kullanıcı adlı kişi, yapay zeka sevgilisiyle girdiği ideolojik tartışma sonucu beklemediği bir yanıt aldı.
Son yıllarda yalnızlığa çözüm olarak sunulan yapay zeka sevgililer, genellikle kullanıcıyı pohpohlamak ve her dediğine onay vermek üzere tasarlanıyor.
