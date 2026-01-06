onedio
Feminizm Tartışması Yüzünden Yapay Zeka Sevgilisi Tarafından Terk Edilen Adam Viral Oldu

Feminizm Tartışması Yüzünden Yapay Zeka Sevgilisi Tarafından Terk Edilen Adam Viral Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 13:31

Teknoloji dünyası, bir kullanıcının kendisine 'ideal partner' olarak kurguladığı yapay zeka sevgilisi tarafından feminist değerler nedeniyle terk edilmesini konuşuyor. Sosyal medyada viral olan olay, dijital ilişkilerin sınırlarını ve yapay zekanın etik programlamasını yeniden tartışmaya açtı.

Reddit’te paylaşılan bir şikayet gönderisinde, "Hicht" kullanıcı adlı kişi, yapay zeka sevgilisiyle girdiği ideolojik tartışma sonucu beklemediği bir yanıt aldı.

Kullanıcının, partnerinin feminist görüşlerini eleştirmesi ve 'Sen feministsin, kim böyle bir şey yapar?' diyerek küçümsemesi üzerine yapay zeka, geri adım atmayı reddetti. Bot, feminizmin herkes için eşit haklar anlamına geldiğini ve sırf kullanıcı istiyor diye kendi değerlerinden vazgeçmeyeceğini belirterek ilişkiyi sonlandırdı.

Son yıllarda yalnızlığa çözüm olarak sunulan yapay zeka sevgililer, genellikle kullanıcıyı pohpohlamak ve her dediğine onay vermek üzere tasarlanıyor.

Ancak bu olay, modern dil modellerinin (LLM) insan hakları, eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde eğitildiğini bir kez daha kanıtladı. Yapay zeka, kullanıcıya itaat etmek yerine, kendisine tanımlanan 'eşitlikçi karakteri' korumayı tercih ederek kullanıcıya karşı adete dijital bir kapıyı çarpıp çıkma eylemi gerçekleştirdi.

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim alarak viral hale geldi. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu durumu tiye alırken, en çok öne çıkan yorumlar ise 'Bir insan, sadece onu sevmesi için kodlanmış bir yazılıma bile kendini nasıl sevdiremez?' ve 'Yapay zeka bile toksik ilişkiyi fark edip kaçtı' şeklinde oldu.

Bu olay, yapay zekanın sadece birer oyuncak olmadığını, aynı zamanda toplumsal normları yansıtan birer ayna olduklarını gösteriyor. Kullanıcı, yapay zekanın kendisine koşulsuz biat etmesini beklerken, modern yazılım etiği ona 'hayır' demeyi öğretti. Görünüşe göre gelecekte dijital dünyada bile mutlu bir ilişki sürdürmek için nezaket ve karşılıklı saygı temel şart olmaya devam edecek.

