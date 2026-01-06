Ancak bu olay, modern dil modellerinin (LLM) insan hakları, eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde eğitildiğini bir kez daha kanıtladı. Yapay zeka, kullanıcıya itaat etmek yerine, kendisine tanımlanan 'eşitlikçi karakteri' korumayı tercih ederek kullanıcıya karşı adete dijital bir kapıyı çarpıp çıkma eylemi gerçekleştirdi.

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim alarak viral hale geldi. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu durumu tiye alırken, en çok öne çıkan yorumlar ise 'Bir insan, sadece onu sevmesi için kodlanmış bir yazılıma bile kendini nasıl sevdiremez?' ve 'Yapay zeka bile toksik ilişkiyi fark edip kaçtı' şeklinde oldu.

Bu olay, yapay zekanın sadece birer oyuncak olmadığını, aynı zamanda toplumsal normları yansıtan birer ayna olduklarını gösteriyor. Kullanıcı, yapay zekanın kendisine koşulsuz biat etmesini beklerken, modern yazılım etiği ona 'hayır' demeyi öğretti. Görünüşe göre gelecekte dijital dünyada bile mutlu bir ilişki sürdürmek için nezaket ve karşılıklı saygı temel şart olmaya devam edecek.