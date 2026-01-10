Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde gerçekleşen Venüs ile Chiron karesi, kariyer hayatında ne kadar görünür olduğunu ve ne kadar takdir edildiğini yeniden değerlendirmeni istiyor. Belki de geçmişte, hak ettiğin alkışları alamadığını düşündüğün bir konu tekrar zihninde yer edinebilir. Ancak bu durum, kendi değerini başkalarının onayından bağımsız olarak görmeyi öğrenmen için bir fırsat olabilir.

Tam da bugün, iş hayatın ve hedeflerinle ilgili stres yaratmaktan kaçınmalısın. Belki de bu Pazar günü, seni gerçekten heyecanlandıran ve motive eden projeler üzerinde düşünmek için iyi bir fırsat olabilir. Kendini yeni haftaya daha güçlü bir şekilde hazırlamak için içsel bir yolculuğa çıkıyorsun. Belki de yeni yılın ilk günleri geride kalırken, kendine yeni bir kariyer planı çizmeyi de düşünmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, Venüs ile Chiron'un kare açısı, kalbinden gelen ancak henüz dile getirilmemiş duyguları gün yüzüne çıkarabilir. Gururun ile duygusal açıklığın arasında bir denge kurman gerekebilir. Belki de bir samimi paylaşım, beklediğinden daha fazla iyileşme sağlar. Şimdi kalpten gelen bir itirafın da tam zamanı... Aşkı kabul etmek, duygularını kucaklamak ve birine neredeyse kendinden çok değer vermek sana düşündüğünden çok daha fazla heyecan verebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…