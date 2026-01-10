Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olabilir. Çünkü Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kalbinin en derin köşelerinde sakladığın duyguları gün yüzüne çıkarabilir. Evet, o henüz dile getirilmemiş, belki de biraz korktuğun duygular...

Gururun, senin en büyük kalkanın, bugün duygusal açıklığınla bir denge kurmak zorunda kalabilir. Kendini korumak mı, yoksa duygularını açmak mı? İşte karşında zorlu bir tercih... Ama unutma, belki de bir samimi paylaşım, beklediğinden daha fazla iyileşme sağlar. Kim bilir, belki de yaralarını sarmak için ihtiyacın olan şey biraz samimiyet ve açıklıktır.

Şimdi kalpten gelen bir itirafın da tam zamanı... Belki de tüm cesaretini toplayıp hislerini dile getirmenin vakti gelmiştir. Aşkı kabul etmek, duygularını kucaklamak ve birine neredeyse kendinden çok değer vermek büyük bir heyecana dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…