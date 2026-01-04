Sevgili Aslan, yeni haftanın ilk gününde, Güneş’in Satürn ile dans ettiği altmışlık açı, aşk hayatına tropik bir adadan esen sıcak yaz rüzgarı gibi, renkli ve çekici bir enerji getiriyor. Bu enerji, aşk hayatında minik bir jestin bile büyük bir etki yaratmasına olanak sağlıyor. Yani soğuk kış günlerine tatlı bir yaz sıcağı katıyor!

Tam da bu aşamada, eğer bir ilişkin varsa, bu enerji sayesinde aşkının kıvılcımları yeniden parlamaya başlayabilir. Belki uzun zamandır unuttuğun bir jest, belki de uzun zamandır duymadığın bir söz, aşkını yeniden alevlendirecek. Bu enerjiyi kullanarak, partnerine karşı hislerini yeniden canlandırabilir ve ilişkini yeni bir seviyeye taşıyabilirsin.

Ama aşkı arıyorsan, bu enerji senin için yeni bir fırsat olabilir. Belki de bir bakış, bir gülümseme veya bir sözcük, hayatını baştan sona değiştirebilir. Belki de bu enerji, hayatına yeni bir aşkın girmesi için gereken itici güçtür. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…