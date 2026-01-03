Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Mars ve Plüton arasında gerçekleşen karşıt açılar, aşk hayatında tutkuyla gerilimin bir arada yaşanacağına işaret ediyor. Bu durum, ilişkinde güç mücadelesine dönüşebilir. Bu yüzden, bu tür bir duruma girmemek için ekstra dikkat göstermen gerekiyor.

Tabii eğer bekar isen iş yerinde bir kişinin dikkatini çekmesi olası. Ancak, bu durumda bile duygusal dengeni korumanın önemini aklından çıkarmaman gerekiyor. Aşk, kalbini fazla yormamalı ve ilişkilerinin sınırlarını aşmamalı. Unutma ki aşk bir yarış değil, her iki tarafın da keyif alması gereken bir yolculuktur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…