Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında adeta bir yılbaşı filmi sahnesindeymiş gibi hissedebilirsin. Belki de hafif kar yağışı eşliğinde, ışıl ışıl yılbaşı ışıklarının altında, biraz flört, biraz romantizm... Kim bilir belki de bir sürprizle karşılaşabilirsin. Bugün aşk, belki de bir bakışta fark edilmek, belki de bir gülüşte beğenilmek olabilir. Ya da belki de sadece birlikte geçirilen keyifli anlardan ibarettir.

Ancak dikkatli olmalısın, çünkü kalbini hızla çarptıran ve seni heyecanlandıran bu duygular, yasak bir aşka işaret ediyor olabilir. Bu durum her ne kadar heyecan verici olsa da, yasak aşklar genellikle karmaşık sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden bugün, aşk hayatında yaşadığın tüm bu heyecan verici anların tadını çıkarırken, bir yandan da dikkatli olmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…