Sevgili Aslan, aşk hayatında biraz durup düşünme zamanı geldi! Ego savaşlarına son verip kalbinin sesini dinlemeye ne dersin? Kendini tamamen aşkına bırakabileceğin ama bir yandan da özgürlüğünü ve içtenliğini koruyabileceğin biriyle hayatını birleştirebilirsin.

Aşk, bir rekabet alanı ya da bir yarış pisti değil. Kuralları ve sınırları olmayan, tamamen duygularınla hareket ettiğin bir oyun. Bu oyunun tek kazananı sen olabilirsin, eğer aşkı doğru bir şekilde kabul edersen. Bu kabullenmeyle, gerçek aşkı tam da başucunda, beklemekte bulabilirsin.

İster uzun süredir devam eden bir ilişkin olsun, ister yeni bir flört, önemli olan duyguların. Duyguların dışında bir şeye odaklanmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…