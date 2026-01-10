onedio
11 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ocak Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Chiron arasında oluşan kare açı, sağlıkla ilgili konuları gündemime taşıyor. Özellikle kalp ritmin, sırtın ve omurga bölgen bugün biraz daha hassas olabilir.

Her zaman olduğu gibi, bugün de dünyayı sırtlanmaya çalıştığını hissediyor olabilirsin. Ancak, 'her şeyi ben taşıyayım' modundan çıkmak, bedenini rahatlatacak en önemli adım olabilir. Kendine biraz zaman ayır, belki hafif bir gerinme egzersizi yap. Sıcak bir duş almayı düşün, bu hem bedenini hem de ruhunu rahatlatabilir. Bu arada kalp ritmini sakinleştiren, huzur veren müzikler dinlemek de senin için harika bir seçenek olabilir.

Unutma ki şifa süreci güçlü olmak zorunda olmadığını kabul ettiğinde başlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

