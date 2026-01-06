Sevgili Aslan, bugün seninle biraz beden dilinden, enerjinden ve motivasyonundan bahsetmek istiyoruz. Gözlerini kapat ve bir an için bedenini dinle. Ne hissediyorsun? Bedenin bugün senden ne istiyor? Belki biraz hızlanmayı, belki de biraz yavaşlamayı... Eğer ne zaman durman ve ne zaman hızlanman gerektiğini bilirsen, enerjin çok daha güçlü ve etkili bir şekilde akar.

Bir sonraki adım ise duruşuna dikkat etmek. Gün içinde dik durmak, omuzlarını gevşetmek, belki biraz gerinmek bile büyük bir fark yaratabilir. Unutma, beden dilin sadece başkalarına değil, aynı zamanda kendine de mesajlar verir. Kendini güçlü ve enerjik hissettiğinde, bu enerjiyi çevrene de yayarsın.

Ve son olarak, kendini iyi hissettiğin anları çoğalt. Kendine zaman ayır, kendini sev, kendini ödüllendir. Unutma ki seninle başlayan her şey, seninle de devam eder. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…