Sevgili Aslan, bugün bilgiye olan tutkununla adeta parlıyorsun! Eğitim ve öğrenme konusundaki isteğin tavan yapmış durumda. Metafizikten psikolojiye, gizli kalmış tarih bilgilerine kadar geniş bir yelpazede ilgi duyduğun konular, seni bir kütüphanenin huzurlu koridorlarına ya da internetin bilgi dolu labirentlerine çekiyor. Her öğrendiğin bilgi parçası, iç dünyandaki bir boşluğu dolduruyor ve seni daha da güçlü kılıyor. Çünkü bugün, zihinsel bir dönüşümün tam kalbinde yer alıyorsun.

Eğer bir öğrenciysen, bugün zor bir konuyu anlama konusundaki inatçı çabanın, öğretmenlerinin dikkatini çekeceğine emin olabilirsin. Bilgi, senin için bir güç simgesi haline geliyor. Bilmediği bir detayı keşfetmek, seni diğerlerinden bir adım öne taşıyacak. Kendini geliştirdiğin her an, gelecekteki yenilmez halini inşa etmene yardımcı oluyor. Bilgiye olan bu tutkun, seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri haline geliyor. İşte bu yüzden, bugün bilgiye olan açlığını gidermek için harcadığın her dakika, seni daha da güçlü kılıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…