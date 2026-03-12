Sevgili Aslan, bugün kalbinde adeta tutku fırtınası esiyor... Ancak dikkatli ol bu fırtına, düşündüğünden çok daha yıkıcı olabilir. Partnerine karşı hissettiğin yoğun çekim, bugün kontrol edilemez bir kıskançlık ya da sahiplenme duygusuna dahi dönüşebilir.

Evet, aşkta kıskanmak doğaldır ve hatta bazen tatlı bile gelebilir. Ancak unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden, sevgini bir kafes değil, bir yuva gibi sunmayı başaramazsan, akşamı yalnız geçirebilirsin. Zira aşk, özgürlük de ister. Sevgilini sıkboğaz etmek yerine, ona özgürlük alanı yaratabilmeyi öğrenmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…