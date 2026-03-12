onedio
13 Mart Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu
13 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

13 Mart Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalbinde adeta tutku fırtınası esiyor... Ancak dikkatli ol bu fırtına, düşündüğünden çok daha yıkıcı olabilir. Partnerine karşı hissettiğin yoğun çekim, bugün kontrol edilemez bir kıskançlık ya da sahiplenme duygusuna dahi dönüşebilir.

Evet, aşkta kıskanmak doğaldır ve hatta bazen tatlı bile gelebilir. Ancak unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden, sevgini bir kafes değil, bir yuva gibi sunmayı başaramazsan, akşamı yalnız geçirebilirsin. Zira aşk, özgürlük de ister. Sevgilini sıkboğaz etmek yerine, ona özgürlük alanı yaratabilmeyi öğrenmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

