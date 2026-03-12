onedio
13 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

12.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mart Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sağlığına dair birkaç ipucu vermek istiyoruz. Öncelikle bugün kan basıncın ve damarlarındaki elastikiyetini göz önünde bulundurman gerekiyor. Tansiyonunun dengede kalması için ani hareketlerden ve sıçramalardan kaçınmanda fayda var. Ayrıca, bugün tuz tüketimini minimuma indirerek, kan basıncını daha da dengeleyebilirsin.

İşte tüm bu duygusal yüklerinin fiziksel bir yansıması olabilir. Kürek kemiklerini rahatlatacak ve sırtında oluşan gerginlik ve 'yumru' hissini azaltacak yoga pozları denemeye ne dersin? Bu pozlar, hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

