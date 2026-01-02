Sevgili Aslan, bugün seni biraz yoracak bir enerji dalgası kapıda. Dolunay'ın gizemli ve güçlü enerjisi, günün ilerleyen saatlerinde seni biraz yorgun düşürebilir. Bu yüzden kendini zorlama, çünkü bu sadece enerjini daha da çabuk tüketir.

Bunun yerine ise bugünü kendine ayır ve dinlenmeyi seç. Biliyorum, durmak bazen zor gelebilir ama unutma ki, durmak da aslında bir harekettir ve bugün için en sağlıklı seçim olabilir. Enerjini toparlamak ve yeniden dengelenmek için kendine biraz zaman ver. Kendi ritmini bulmak ve enerjini yeniden toparlamak için biraz mola vermek, yarını daha dinç ve enerjik karşılamanı sağlar.

Unutma, her zaman koşturmak zorunda değilsin. Bazen durmak, kendine bakmak ve enerjini toplamak da gerekir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…