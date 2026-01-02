Sevgili Aslan, bugün Yengeç Dolunayı'nın enerjisi, kariyer hayatında perde arkasında kalan, belki de senin bile farkında olmadığın bazı konuları aydınlatıyor. Gizli saklı kalmış bir bilgi, belki de sürekli içini kemiren bir mesele ya da daha önce hiç dikkat etmediğin bir detay, Dolunay'ın ışığı altında netleşebilir.

Bugün, her şeyi kontrol etme çabasından biraz olsun vazgeçmek, sezgilerine kulak vermek ve onlara güvenmek önem kazanıyor. Kendine biraz zaman ayır, dinlen, geri çekil ve planlarını sessizce gözden geçir. Bu durum, sana beklenmedik bir avantaj sağlayabilir. Zira bu Dolunay, içsel gücünü hatırlaman için sana bir fırsat sunuyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, belki de geçmişte kalmış duyguları tekrar canlandırabilir. Eski bir özlem, belki de tam anlamıyla kapanmayan bir hikaye, kalbinin kapısını çalabilir. Ancak bu yüzleşme, belki de uzun zamandır beklediğin bir şifalı kapanışı da beraberinde getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...