Sevgili Aslan, bugün egonun yarattığı çatışmalar ve 'ben de varım' çığlıkları geride kalıyor. Yılın ilk gününden itibaren, içsel gücünü daha huzurlu ve sakin bir yerden kullanmaya başlayacaksın. Enerjini boşa harcamak artık senin kitabında yok. Zira, artık zirveye tırmanacağını biliyorsun!

Tam da bu noktada Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kariyerindeki düzen, planlama ve disiplin ön plana çıkıyor. Para konuları, zam talepleri ya da yeni bir görev almayı düşünmek bugün zihninde netleşiyor. Bu yıl başarıyı sessiz ama sağlam adımlarla inşa edeceksin. Kariyer merdivenlerini hızla tırmanmak yerine, her basamağı sağlam bir şekilde çıkmayı tercih edeceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha ciddi ve güven veren bir yaklaşımın hakim olacağı bir dönem başlıyor. İlgi görmek kadar, karşılıklı emek verme ve çaba sarf etme de senin için önemli hale geliyor. Kalıcı bir bağ kurma isteği, içindeki aşk ateşini daha da körüklüyor. Artık tutkular ve arzularla değil de aşkla hareket etmek isteyeceksin. Kalbin ona sarıldığında sıcacık olacak... Peki kim bu şanslı kişi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…