Sevgili Aslan, bu Cumartesi günü senin için enerji dolu ve üretken bir gün olacak gibi görünüyor. Hafta sonu olmasına rağmen, işle ilgili yaratıcı fikirlerin zihninde adeta bir festival havası yaratabilir. Kendini ifade etme, düşüncelerini ve fikirlerini paylaşma konusunda oldukça istekli hissedebilirsin. Yıl sonu toplantıları, sunumlar ya da eğitimler sırasında tüm alkışı toplamaya hazır ol. Zira, senin yeni yıl planın şimdiden yüzleri güldürecek!

Tabii bu arada doğuştan gelen liderlik yeteneğin de öne çıkacak. Kendi doğal ve otantik duruşunla, etrafındakileri etkileyebilir ve belki de bir topluluk önünde söz sahibi olabilirsin. İçindeki lideri serbest bırak, çünkü bugün senin günün!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise ilgi görmek ve sevildiğini hissetmek seni mutlu ediyor. Ancak bugün daha da önemli bir şey olacak belki bir partnerin romantik bir jesti ya da sıcak bir yaklaşımı, öz güvenini tazeleyecek. Hissettiğin güçlü destek, ilişkine olan güvenini de artıracak. Belki de aklında tereddütler vardı ona dair... Ama artık ortadan kalkıyorlar, değil mi? Sen de bu hafta sonu, aşk hayatında da kendi değerini bil ve karşındaki kişiye de bunu hissettir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…