Sevgili Aslan, Jüpiter ile Chiron karesinin bugünkü etkisi, sosyal çevren ve dahil olduğun ekip projeleri üzerinde bir mikroskoba dönüşecek. Kendi kendine 'gerçekten ait olduğum yer burası mı?' diye sorgulamaya başlayabilirsin. Bu Pazartesi sabahı, bir grup çalışması sırasında emeğinin yeterince takdir edilmediğini hissetmek, içindeki aslanı uyandırabilir. Ancak, bu durum aslında daha derin bir meseleyi gözler önüne serebilir; belki de parlamaktan korktuğun bazı gizli alanlar vardır!

Şimdi, iş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde egonu bir kenara bırakıp ortak hedefe odaklanmayı denemelisin. Çünkü bunu başardığında, çevrendeki direncin nasıl kırıldığını göreceksin. Kariyerindeki büyüme artık sadece bireysel başarılarınla değil, kurduğun sağlam ağlar ve topluma kattığın değerle ölçülecek bir evreye giriyor. Hadi cesur ol ve ait olduğun yeri bul!

Peki ya aşk? Romantik hayatında, görülme ve arzu edilme ihtiyacın bugün zirve yapabilir... Jüpiter’in etkisiyle duyguların abartılı bir hal alabilir; bu yüzden partnerinden beklediğin ilgi gelmediğinde dünyanın sonunun geldiğini düşünme. Bugün, gururunu bir kenara bırakıp içten bir iltifatın veya sürpriz bir davetin peşinden gitmeyi denemelisin. Kalbindeki hızlanan ritmi gerçek bir mutluluğa dönüştürebilir; samimiyet bugün en büyük çekim gücün olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…