Sevgili Koç, bugün kariyer yolculuğuna 'Ben daha iyisini hak ediyorum' diyerek başlayabilirsin! İçindeki bu güçlü ses, kısa zamanda adeta bir aslanın kükreyişine dönüşebilir. Zira hızlı bir Pazartesi gününe başlamak, kariyer hedeflerini genişletme arzunu besleyecektir. Ancak geçmişteki yarım kalmış projeler veya eski bir başarısızlık, bir gölge gibi tekrar hayatına sızabilir. Özellikle otorite figürleriyle yapacağın görüşmelerde, kendini kanıtlama isteğin seni sabırsızlığa itebilir.

İşte tam da bu noktada açıkça söyleyebiliriz ki iş dünyasında başarıya giden yol, yeteneklerini abartmadan ama küçümsemeden de masaya sermek olacaktır. Kariyerindeki bu büyüme ağrıları aslında liderlik özelliklerini parlatıyor. Geçmişin 'yetersizlik' hislerini temizleyip geleceğe odaklan ve kendinden emin ama sakin bir şekilde ilerle. Beklentinin çok daha ötesinde bir başarı elde edeceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise küçük şüphe ve kuruntular Jüpiter’in büyüteci altında büyüyor. Küçük bir ilgisizlik veya geç gelen bir mesaj, içinde fırtınalar koparabilir. Ancak bu hassasiyete rağmen partnerine olan güvenine odaklanmalısın. Endişelerin seni sarıp yanlış anlaşılmalara götürmesine izin vermemelisin. Tabii eğer ilgisizliğin arkasında gerçekten bir sorun olduğunu düşünüyorsan, belki de partnerine karşı açık olmalı ve sorunları yüz yüze konuşmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…