Sevgili Aslan, bugün iş hayatında belirlediğin büyük hedefleri tekrar gözden geçirme ve yeniden yapılandırma ihtiyacı hissedebilirsin. Hani o, hırsla kolları sıvayıp başladığın projeler var ya işte onlarda bir yön değişikliği yapmayı düşünebilirsin. Bu, daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir yol çizme isteğinden kaynaklanıyor olmalı! Unutma ki bu geri adım atmak değil, aksine uzun soluklu başarılar için daha sağlam bir zemin oluşturma çabasıdır.

Aman dikkat bu süreçte liderlik pozisyonunda kontrolü elinde tutma isteğine kapılabilirsin. Lakin bir yandan yönünü değiştirip projeleri düzenlemekte bir yandan da her şeyi yönetmekte zorlanabilirsin. Bu yüzden ekibine güvenmeyi ve liderliğin gerektirdiği esnekliği dengelemeyi seçmelisin. İşte bu seni gerçek bir lider ve başarılı bir yönetici yapacaktır. Üstelik her yenilikte başarı elde edeceğin de aşikar.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise gururunla derin duyguların arasında ince bir denge kurman gerekiyor. Yani artık haklı çıkmayı bir kenara bırakmalısın... Zira aşk daha büyük bir cömertlik gerektirebilir. Partnerinle anlaşmayı seçmek ise ilişkinde mutluluğun sırrı olacaktır. Tabii eğer bekarsan, bir meydan okuma ile başlayan yakınlaşma sana aşkı getirebilir. Hani derler ya 'en büyük aşklar kavgayla başlar' diye. İşte bugün tam da öyle olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…