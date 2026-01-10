Sevgili Oğlak, bugün sorumluluk duygundan beslenebilirsin. Gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesi, kariyer yaşamında belki de uzun zamandır üzerinde durduğun, kendini yeterince değerli hissetmediğin bir konuyu tekrar önüne serebilir. Bugüne kadar çokça zamanını harcadığın ama yine de emeklerin karşılığını alamadığın bir iş sürecini bırakmanın zamanı gelmiş olabilir.

Artık geride bırakmalısın! Biliyoruz, harcadığın emeklerin karşılığını almayı istiyorsun ancak bazen ardında bırakmak en doğrusu olabilir. Şimdi, kaybettiklerin ya da kazanamadıklarına değil, yeni maceralara ve hedeflere odaklanmalısın. Kendine yeni yollar belirlemeli, sorumluluklarını hatırlamalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, duygularını ifade etmenin, belki de düşündüğünden daha iyileştirici bir etkisi olabilir. Venüs ile Chiron karesi, belki de senin bile farkında olmadığın, mesafeli duruşunun altında yatan hassasiyeti ortaya çıkarabilir. Samimi ve içten bir paylaşım, kalbinden sevdiğinin kalbine bir köprü kurabilir ve belki de bu köprü, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Buzlar eridiğinde, aşkın sıcaklığı ile huzur bulabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…