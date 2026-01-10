Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Chiron'un oluşturduğu kare, belki de senin bile gözünden kaçan, soğuk ve mesafeli duruşunun altında yatan derin hassasiyeti gün yüzüne çıkarabilir.

Bu hassasiyetin farkına varmak, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Samimi ve içten bir paylaşım, kalbinden sevdiğinin kalbine bir köprü oluşturabilir. Bu köprü, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Buzlar eridiğinde, aşkın sıcaklığı ile huzur bulabilirsin. Korkma, bu sıcaklık seni saracak ve belki de aşkın o büyülü dünyasında yeni bir yolculuğa çıkmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…