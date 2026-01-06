Sevgili Oğlak, aşk hayatında bugün, ciddiyetin ve seçiciliğin öne çıktığını hissedebilirsin. Bu, senin karakterinde zaten var olan bir özellik. Ve sen, duygularını kolaylıkla açmayan ancak bir kez bağlandığında tamamen sahiplenen bir ruha sahipsin. Bu da demektir ki, aşk hayatında bir adım ötesi için hazırsın.

Partnerinle arandaki ilişkinin daha sağlam bir zeminde ilerlemesi için bugünlerde belki de biraz daha fazla çaba sarf edebilirsin. İlişkinin geleceği üzerine daha çok düşünebilir, belki de daha ciddi adımlar atabilirsin. Tabii eğer bekarsan ve kalıcı bir ilişki arayışında olduğunu hissediyorsan, işte tam zamanı! Çünkü yıldızların sana söylediği bir şey var: Kalıcı bir ilişki ihtimali oldukça yüksek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…