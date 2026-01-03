Sevgili Oğlak, bugün Mars ve Plüton'un birbirine meydan okuyan karşıtlığı ile aşk hayatında oldukça yoğun duygusal rüzgarlar esiyor. İlişkindeki güç savaşlarının ortasında kalmanı istemeyiz, bu yüzden bu tür durumlardan olabildiğince uzak durmanı öneririz.

Tabii eğer bekarsan, bugün karşına çıkan bir kişiye karşı güçlü ancak bir o kadar da zorlu bir çekim hissedebilirsin. Bu durum biraz karmaşık ve belki de biraz kafa karıştırıcı görünebilir, ancak bugün duygusal dengeyi korumak önemli. Kendi duygularını kontrol altına almayı başarabilirsen, bu durumu en iyi şekilde yönetebilirsin. Unutma her şey senin elinde! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…