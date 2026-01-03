onedio
4 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.01.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

4 Ocak Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Mars ve Plüton'un birbirine meydan okuyan karşıtlığı ile aşk hayatında oldukça yoğun duygusal rüzgarlar esiyor. İlişkindeki güç savaşlarının ortasında kalmanı istemeyiz, bu yüzden bu tür durumlardan olabildiğince uzak durmanı öneririz. 

Tabii eğer bekarsan, bugün karşına çıkan bir kişiye karşı güçlü ancak bir o kadar da zorlu bir çekim hissedebilirsin. Bu durum biraz karmaşık ve belki de biraz kafa karıştırıcı görünebilir, ancak bugün duygusal dengeyi korumak önemli. Kendi duygularını kontrol altına almayı başarabilirsen, bu durumu en iyi şekilde yönetebilirsin. Unutma her şey senin elinde! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
