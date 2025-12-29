Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz dikkat çekici olacak gibi görünüyor. Satürn ve Merkür'ün oluşturduğu kare açı, duygusal dünyanda birtakım değişikliklere işaret ediyor. Bu dönemde duyguların daha da yoğunlaşabilir ve belki de daha önce hiç olmadığı kadar derinleşebilir. Ancak, bu yoğun duyguları ifade etmek pek de kolay olmayabilir.

Belki de içine kapanmayı ve duygularını kendine saklamayı tercih edeceksin. Unutma, sessiz bir bağlılık, gösterişli sözlerden her zaman daha anlamlı ve değerlidir. Ancak, bu durum aşk hayatını biraz karmaşıklaştırabilir. Partnerin ya da flörtün, seninle olan ilişkinin sıcaklığını ve aşkını hissetmek isteyebilir. Bu yüzden, içine kapanmak ve yalnızlaşmak, ilişkine iyi gelmeyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…