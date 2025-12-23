Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki hareketlilik aşk hayatını etkiliyor. Venüs'ün burcuna geçişi seni adeta bir mıknatıs gibi çekici kılıyor. Özellikle ciddiyetin ve netliğin, seni hem daha da çekici hem de daha güvenilir kılıyor. Bu dönemde, aşkta kalıcı ve sağlam adımlar atmak isteyenlerin aklı sende olacak. Sen de aşkta cesur olur ve kök salmaya karar verirsen, duygusal hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Belki de bu süreç, evlilik için beklenen zamanın gelmiş olabileceğinin bir işareti olabilir.

Peki sen yuva kurmaya ve aile olmaya hazır mısın? Belki de bu süreç, hayatını birleştirmeyi düşündüğün kişiyle evlilik yolunda ilerlemek için beklenen zamanın gelmiş olabileceğinin bir işareti olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…