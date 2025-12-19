Sevgili Oğlak, aşk hayatında bir patlama mı bekliyorsun? Bugün, Yay burcundaki Yeni Ay'ın etkisi altında, kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları açığa çıkarma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu, belki de uzun zamandır içinde sakladığın, belki de söylemekten çekindiğin o duyguları artık dışa vurmanın tam zamanı.

Biliyoruz, bazen söylenmeyenler kalpte ağırlaşabilir, hatta yük olabilir. İşte tam da bu dönem, belki de bu duyguları ifade etmek için en doğru zaman olabilir. Belki de o özel kişiye hislerini açmanın, ona olan sevgini, tutkunu, belki de korkularını anlatmanın tam zamanıdır. Unutma, bazen bir adım atmak, aşk için risk almak gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…