Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında karışıklıklar yaşayabilirsin. Mars ve Neptün arasındaki kare açı, romantik bir atmosfer yaratırken, aynı zamanda gerçekleri çarpıtmana neden olabilir. Belki de içten içe O'ndan sakladığın bazı şeyler vardır. Ve bu durum, partnerinle arandaki iletişimini etkilemeye başlayabilir.

Kendini ve duygularını net bir şekilde ifade etmek, bu dönemde oldukça önemli hale geliyor. Hem partnerinin sana söylediklerini doğru bir şekilde anlamak, hem de senin ona iletmek istediklerini açıkça ifade etmek için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. İletişim, her ilişkinin temel taşıdır ve bu dönemde bu konuya özellikle dikkat etmen yararına olacaktır. Gelelim saklanan sırlara! Neptün'ün etkisi altında olduğumuz bu dönemde, bunları anlatmaman daha iyi olabilir. Tabii sırlar kendiliğinden ortaya çıkmazlarsa... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…